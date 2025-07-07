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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: زيادة حصص الدقيق لمخابز جمصة خلال الصيف

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من المخابز بمدينة جمصة، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمعايير التموينية المقررة، وأكد أن تلك الجولات تأتي في إطار متابعته الميدانية المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ ، للمحاسب على حسن وكيل وزارة التموين بزيادة حصص الدقيق المنصرفة للمخابز خلال الصيف لمواجهة الزيادة في اعداد المواطنين من زوار المدينة و المصطافين وتوفير كميات الخبز اللازمة .

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إليهم حول الخدمة المقدمة، مشددًا على أهمية توفير رغيف خبز مدعوم جيد بالكميات المناسبة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخبز المدعوم لكافة المواطنين، وأنها تولي ملف الخبز اهتمامًا خاصًا لارتباطه مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

وشدد "مرزوق" على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز، حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن أي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة لن يتم التهاون معه، وأكد أن زياراته الميدانية المفاجئة مستمرة وتشمل كافة القطاعات الخدمية، في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات. .

الدقهلية محافظ مخابز جمضه

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