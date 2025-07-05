محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عيادة التأمين الصحي بجديلة، في زيارة مفاجئة، لمتابعة مستوى الأداء، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمتواجدين والمترددين على العيادة، وفتح أبواب الصيدليات في موعدها لصرف الأدوية .

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم مؤكداً لهم حرصه الدائم على توفير الخدمات اللائقة بهم، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام وذات الأسلوب.

كما أكد على مدير التأمين الصحي، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

وتفقد المحافظ، عددا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكداً لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين وكافة الفئات من المواطنين.