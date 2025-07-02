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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في بلقاس

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدينة بلقاس، تفقد خلالها الحالة العامة بشوارع المدينة، واطمأن على مستوى النظافة ورفع الإشغالات، وأبدى رضاه عن مستوى النظافة العامة، وطلب بتكثيفها واستمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق، ورفع التراكمات أولاً بأول، والمتابعة المستمرة في هذا الشأن مشددًا على أهمية التواجد الميداني والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما تفقد المحافظ منافذ بيع الخضار بسوق مستقبل مصر للخضروات والفاكهة بالمدينة، وراجع أسعار السلع المتاحة وتوافرها، ووجه رئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بتركيب شاشات إلكترونية للإعلان عن الأسعار، وتكثيف الرقابة على المنافذ لضبط الأسعار وضمان التزام البائعين بالأسعار المعلنة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين، وإعادة ضبط السوق لعرض الأسعار على الشاشات الإلكترونية والالتزام بها.

وأكد المحافظ أن الهدف من جولاته المفاجئة هو الوقوف على أرض الواقع على جودة الخدمات والعمل على حل المشكلات الفعلية، تحقيقًا لتطلعات المواطنين في محافظة الدقهلية، وحرصا على توفير الخدمات اللازمة اللائقة بالمواطنين.

الدقهلية محافظ بلقاس مخابز

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