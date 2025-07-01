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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستودع البوتاجاز بجمصة

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مستودع بوتاجاز جمصه بمراجعة الأوزان حيث تم معايرة بعض العينات العشوائية من الاسطوانات التجارية والمنزلية، التي تبين وجود نقص في الوزن المقرر لها قانونا، وبالمراجعة تبين أن مصدر حصول مستودع بوتجاز جمصه على الاسطوانات المنزلية والتجارية من محطة تعبئة قلابشو.

و كلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بشن حملات تفتيشية مستمرة ومفاجئة على محطات التعبئة بقلابشو وجميع محطات التعبئة وتشديد الرقابة عليها وعلى المستودعات، لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لردع أي محاولات للغش التجارية أو التلاعب.

وأكد المحافظ  أن تلك الإجراءات التي قررها اليوم وخلال جولاته المستمرة، تأتي لمواجهة التلاعب والاستغلال والجشع من قبل القائمين على إدارة تلك المحطات لتحقيق مكاسب غير مشروعة من حصص الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على موارد الدولة وتوجيهها في المسار الصحيح.

الدقهلية محافظ جمصه مستودع

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