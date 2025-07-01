قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم وتكريم.. ماذا فعل مصطفى كامل مع شيرين بنقابة الموسيقيين
القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة
الحكومة الإيرانية: المستشفيات استقبلت 5646 مصابا جراء الحرب مع إسرائيل
انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تسجيل مؤشر S&P 500 رقماً قياسياً جديداً
الأحد المقبل..بدء تسليم وحدات بمشروع "سكن مصر" للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة
تصعيد واسع في غزة مع توسع العمليات البرية واستمرار استهداف المدنيين
روسيا تسيطر بشكل كامل على منطقة لوجانسك الأوكرانية
ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدا
التعليم: آخر موعد للتسجيل بمنحة أشبال مصر الرقمية.. السبت
مدبولي: برنامج التعاون القطري مع OECD ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري
منظمة العمل الدولية: 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030
العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بطلخا ويشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  المخابز بمدينة طلخا للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من أوزان رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، وعدم تجميع البطاقات، وذلك في إطار جولاته اليومية المفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات .

محافظ الدقهلية  يتفقد عددا من المخابز بمدينة طلخا، والتقى بالمواطنين 

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة طلخا، والتقى بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وإلى مطالبهم، ووجه إلى المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع المراكز والمدن والقرى، للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والوزن المحدد ومنع أي شكل من أشكال تجميع البطاقات التموينية.

التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضبط منظومة صرف الخبز

كما وجه المحافظ  بالاهتمام الكامل بنظافة المخابز ومحيطها، وشدد على التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضبط منظومة صرف الخبز بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع أي تلاعب أو إهدار في الدعم وعدم تعدد بطاقات التموين مع نفس المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المخابز للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

الدقهلية طلخا مخابز جولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

حريق - أرشيفية

خلال 48 ساعات.. 10 حرائق في العاصمة من دون إصابات أو خسائر بشرية

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

الزمالك

بعد تولي فيريرا قيادة الزمالك.. ما مصير القباني وأيمن عبدالعزيز؟

ترشيحاتنا

الصناعات الغذائية

المجلس التصديري: 21 مليون دولار فرص تصديرية ضائعة لنشا الذرة المصري في أسواق واعدة

المؤشرات الاميركية

Apple الخاسر الوحيد من بين مجموعة "السبع الكبار" في الربع الثاني 2025

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يتوجه لجمهورية التشيك في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية

بالصور

تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

سعر شاومي الكهربائية الجديدة يفوق تسلا.. وطلبات الشراء في ارتفاع

شاومي
شاومي
شاومي

10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل "موازين"

)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد