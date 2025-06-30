محافظ الدقهلية: استمرار سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس لمدة أسبوع

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قرارًا بتمديد فعاليات سوق اليوم الواحد المقام بشارع قناة السويس أمام سور مصنع الألبان القديم، ليستمر لمدة أسبوع كامل، وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد "مرزوق "، أن هذا القرار يأتي حرصًا على دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن سوق اليوم الواحد يحقق نتائج ملموسة في كسر موجة الغلاء، ويوفر بدائل حقيقية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30% عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية.

وأوضح "المحافظ "، أن السوق يضم 15 باكية متنوعة تشمل جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مؤكدًا أن تمديد فترة السوق لمدة أسبوع يمنح الجميع فرصة أكبر للاستفادة من العروض والتخفيضات.

وأشار إلى أن هذا السوق يمثل نموذجًا متميزا وتم تعميمه في عدد من المراكز والمدن والأحياء، في إطار خطة شاملة لدعم الأسواق المجتمعية ومبادرات تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ودعا " المحافظ "، مواطني الدقهلية إلى الاستفادة من العروض المطروحة بالسوق خلال الأسبوع الجاري، والتفاعل مع الجهود الحكومية لتوفير احتياجاتهم في بيئة منظمة وآمنة وبأسعار في متناول الجميع ، مؤكدا علي اننا نعمل لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق .