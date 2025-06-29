محافظ الدقهلية يتفقد عددا من قرى مركز المنصورة لمتابعة مستوى الخدمات والنظافة العامة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من قرى مركز المنصورة، شملت قرى بدواي، وكفر بدواي، ومنية بدواي، وذلك للاطمئنان على الأوضاع العامة ومستوى النظافة وجودة الخدمات المقدمة للأهالي في مختلف القطاعات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده قرية بدواي التقى بعدد من المواطنين أمام لجان الامتحانات بالقرية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات والتقى أهالي الطلاب وطمأنهم واستمع إليهم ومطالبهم بشأن الخدمات المقدمة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي للوقوف على احتياجاتهم الفعلية، مؤكدا لهم العمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري داخل القرى، ووجه الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع النظافة، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، وأشار إلى أن الجولات الميدانية ستظل نهجًا دائمًا للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أن المواطن في قلب اهتمامات الدولة.