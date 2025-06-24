محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جدول إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 بجميع الصفوف لمراحل النقل بمختلف أنواعها، والشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، متمنيا النجاح والتوفيق للجميع.

وأوضح " المحافظ " أن إمتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع أنواعه الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 26/7 المقبل، وأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية تبدأ يوم 3/8 القادم، ووجه بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

و أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بأنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة، وتعليمات محافظ الدقهلية.