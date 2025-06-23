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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين لمتابعة الأداء الطبى

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مستشفى السنبلاوين للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين، وأكد على ضرورة استمرار توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمترددين، مؤكدا على دعمه المتواصل للمنظومة الطبية، وأبدى رضائه عن مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، والالتزام بالزي الموحد "البالطو الطبي".

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار حسن استقبال المرضى والمترددين، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتقى المحافظ بالمرضى واستمع إليهم وأكد لهم على تلبيته لجميع مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن زيارته المفاجئة للمستشفى للاطمئنان على أحوالهم، وأكد المرضى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة وحسن التعامل والتطوير الملموس بالمستشفى، موجهين التقدير لمحافظ الدقهلية عن جهوده الملموسة والمتواصلة في مختلف القطاعات.

وتفقد المحافظ  عددا من أقسام المستشفى منها العناية المركزة واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض للتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أهم أولوياته، وخلال تفقد المحافظ للمستشفى ولقائه بالمرضى وذويهم والمترددين عليها، وجه الشكر والتقدير للدكتور أحمد بدران مدير المستشفى وللاطقم الطبية والتمريض مؤكدا على ضرورة استمرار توفير كافة أوجه الرعاية وسبل الراحة للمرضى والمترددين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

الدقهلية محافظ مستشفى جولة

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