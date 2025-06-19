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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية: من المهم تضافر الجهود لتطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، وذلك خلال زيارته لمتابعة عدد من  المنشآت الصحية بالمحافظة والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأكد المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية النهوض والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور تامر الطنبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي.

ورحب محافظ الدقهلية بنائب وزير الصحة، مؤكداً على التعاون الدائم والتنسيق مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية، مشيداً بدور إدارة الطب الوقائي بالوزارة نحو تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة وتحسين الأداء والمتابعة المستمرة للنهوض بالمؤسسات الصحية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ  على أهمية تضافر الجهود لتطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية لتلبية احتجاجات المواطنين، مشيراً إلى متابعته الميدانية المستمرة بالمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات منظومة العمل بما يحقق رضا المواطن ويلبي متطلباته.

واشاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان جهود محافظ الدقهلية في دعم القطاع الصحي، وأداء الفرق الطبية والإدارية في مختلف المنشآت الصحية بالدقهلية، وجهودهم المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للمرضي.

الدقهلية محافظ الطب العمل

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