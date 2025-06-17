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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من شوارع مدينة المنصورة في جولة صباحية، للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة بالشوارع وحالة الإشغالات، وأكد أن هذه الجولات تأتي للوقوف على الطبيعة على الحالة العامة للشوارع والخدمات.

وتفقد المحافظ منطقة ميت حدر بالمنصورة، مشددا على رفع كافة الإشغالات والحفاظ على مستوى النظافة، وتفقد مخبز بلدي للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والالتزام بالوزن المقرر، وتبين قيامه ببيع خبز حر خارج منظومة الخبز، وعلى الفور كلف المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخبز وضمان حق الدولة في التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، من خلال المنظومة المعمول بها، مشيرا إلى أن أي فرن يتجاوز في وزن الرغيف أو المواصفات سيتم اتخاذ أقصى عقوبة وغرامة مالية تجاهه.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على المخابز والافران والتأكد من الإلتزام بالأوزان المحددة للرغيف، وعدم تجميع البطاقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، حفاظا على المال العام المخصص للدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين.

كذلك تفقد حالة النظافة العامة بعدد من الشوارع شملت شارع بنك مصر، والسكة الجديدة ومنطقة ميت حدر، وتفقد عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة، مشددا على الالتزام بالأسعار المعلنة، وأكد على استمرار رفع مستوى منظومة النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي حققناه، ورفع أي اشغالات بالشوارع، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في سبيل تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في جميع الأماكن.

الدقهلية محافظ حدر جولة

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