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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بدكرنس ويوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس، للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها، وأكد على الانتهاء من أعمال تطوير المركز التكنولوجي لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وتقديم خدمات تكنولوجية على أعلى مستوى حرصا على راحة المواطنين.

كما أكد المحافظ  على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسليم النماذج لأصحابها بأسرع وقت، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ وتحقيق مصالح المواطنين، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية، وذلك بحضور  هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة الرد على شكاوي المواطنين بالمركز التكنولوجي، مشيراً إلى أنه لا يقبل تعطيل أي طلب أو شكوى للناس تحت أي مبرر، والتقى المواطنين بالمركز التكنولوجي، واستمع إليهم للتأكد من وجود معوقات أو عقبات أمامهم، مؤكداً لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وتابع المحافظ  سير العمل في إنهاء النماذج والملفات والطلبات بالمركز التكنولوجي، مؤكدا على سرعة إنهاء إجراءات تسليم تراخيص البناء لأصحابها دون تعطيل، وأبدى رضاءه عن تتظيم المكان وترتيب الملفات، مشددا على استمرار الحفاظ على هذا المستوى اللائق في الاستجابة لمطالب المواطنين والرد على شكواهم.

الدقهلية محافظ مركز دكرنس

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