محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة

استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالوزن الرسمي المقرر للأنابيب ومعايرة الأنبوبة، وتم وزن عدد من الأنابيب للتأكد من الالتزام بالوزن المحدد، وتبين سلامة وزن الأنابيب.

وأكد المحافظ أنه لن يتوقف عن تفقد كل الأماكن وجميع القطاعات في جميع المجالات، ولن يسمح بالتلاعب في أي شيء يخص المواطنين، وأنه يفحص بنفسه كل شكوى، ويتفقد الأماكن بشخصه وبمفرده ودون علم أحد، للوقوف على الحقائق على الطبيعة، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في كل مكان.

وقال إنه لا يدخر جهدا في سبيل ضمان والتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين ووصول الخدمة اللائقة إليهم حيثما كان وفي جميع المجالات والقطاعات، وذلك كله حرصا على مصالح المواطنين.