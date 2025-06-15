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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة انطلاق امتحانات الثانوية العامة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتي تبدأ اليوم، الأحد الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات أبناء المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء الحفاظ على مستوى نظافة عالٍ بمحيط لجان الامتحانات، كما وجه بالتنسيق الكامل بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل معها على الفور.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار المتابعة الميدانية من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورفع أي عوائق، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من المدارس، حفاظًا على الهدوء والانضباط.

كما شدد على ضرورة تخصيص أماكن مناسبة ومجهزة لانتظار أولياء الأمور بعيدًا عن محيط اللجان، وتوفير ما يلزم بها من مظلات وفرش ومياه شرب.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية بلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانات تغطي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، منها 4 لجان خاصة.

وقال إن المديرية انتهت بالفعل من التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمجالس المحلية، لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، ولتوفير أقصى درجات الأمان والرعاية للطلاب.

الدقهلية محافظ الثانوية العامة

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