نظمته مديرية الصحة.. محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر السنوي الخامس لوحدات الكلى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المؤتمر الخامس لوحدات الكلى الذي نظمته مديرية الصحة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، بحضور العالم الجليل الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة ورائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط.

الدكتور محمد غنيم يشارك في المؤتمر

وقال محافظ الدقهلية "إن سعادتي غامرة بوجودي بين نخبة متميزة من أساتذة وأطباء الكلى، ووجود العالم الجليل الدكتور محمد غنيم معنا الذي نحمل له جميعا كل التقدير والاحترام، والذي يعود له الفضل في تأسيس وريادة مركز الكلى بالمنصورة، كما أرحب بالحضور جميعا من مختلف التخصصات الذين نفخر بهم جميعا ونباهي بعلمهم ومكانتهم بين الأمم".

محافظة الدقهلية لها سمعتها الطبية الواسعة

وأكد "مرزوق" أن محافظة الدقهلية وعاصمتها المنصورة لها سمعتها الطبية واسعة النطاق، لما تقدمه من خدمات طبية متكاملة ومتميزة لكافة المرضى على مستوى الجمهورية وخارجها، وأن مدينة المنصورة هي عاصمة مصر الطبية التي يتوافد عليها المرضى من جميع المحافظات لتلقي العلاج، ولا ندخر جهدا في توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للجميع.

ووجه المحافظ حديثا لشباب الأطباء الحاضرين مؤكدا أنهم مستقبل مصر الواعد وأمل الأمة وعليهم مسئولية استكمال مسيرة البناء والعطاء واستمرارية البذل والتضحية، لتظل الدقهلية منارة لكافة العلوم وفي مقدمتها العلوم الطبية، وتظل متميزة بكوادرها العلمية والبحثية وتحافظ على مكانتها وصدارتها.

كما وجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير، للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على جهوده المتميزة ودعمه المتواصل لمحافظة الدقهلية، والشكر والتقدير للصحة لإدخال برنامج العلاج النفسي لمرضى الغسيل الكلوي، كما وجه الشكر والتقدير للحضور جميعا وللقائمين على تنظيم هذا المؤتمر واهتمامهم بإنجاحه، داعيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات ونتائج تواجه كافة التحديات وتضع الحلول لكافة المشكلات، والخروج بنتائج ملموسة تنعكس على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين من شتى البلاد.

وأعلن النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ عن تبرع جمعية جزيرة الورد الخيرية، بوحدة غسيل كلوي كاملة لمديرية الصحة، وقدم محافظ الدقهلية درع مديرية الصحة للدكتور محمد غنيم، وقدم النائب طارق عبد الهادي درع النادي لمحافظ الدقهلية، وللدكتور محمد غنيم، وللدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي.

ومن خلال استعراض بريزنتيشن لأعمال المؤتمر، أوضح أنه سيناقش هذا العام المستجدات العلمية في مجال الكلى، كما يشمل أيضا جلسة لتقديم الحالات النادرة والصعبة التي تم علاجها بأقسام الكلى بالمستشفيات المختلفة بالدقهلية، وسيتم تنظيم مسابقة علمية طبية بين وحدات الكلى وكذلك سيتم تكريم أكثر وحدات الكلى تميزا وتطورا في تقديم الخدمة الطبية لعام 2025 .

وأوضح أن وحدات الكلى بالدقهلية تعتبر الأكثر تميزا والأكبر من حيث عدد المرضى وعدد الماكينات على مستوى الجمهورية، حيث تقدم وحدات الكلى بالدقهلية الخدمة لعدد 3000 مريض من خلال 30 وحدة غسيل كلوي موزعة بمختلف أماكن المحافظة وبها عدد 1030 ماكينة غسيل كلوي وتقدم سنويا 450.000 جلسة غسيل كلوي، كما توفر خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الفيروسات الكبدية فيروس سي و بي وتم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى نقص المناعة المكتسب بمستشفى حميات المنصورة، وتقوم المستشفيات بالغسيل الكلوي للحالات الطارئة أيضا.

جاء المؤتمر بحضور، الدكتور طارق الباز رئيس الجمعية العربية لأمراض الكلى، الدكتور أيمن الرفاعي رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكلى، الدكتور جمال السعدي رئيس الجمعية الأفريقية لأمراض الكلى، الدكتور محمد صبح الرئيس الشرفي لرابطة أطباء الكلى بالدقهلية، والدكتورة علياء الغمراوي مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الكلى بالوزارة، الأستاذ الدكتور علي توفيق نقيب أطباء الدقهلية، الدكتور أسامة الشحات سفير الجمعية العالمية للكلى ونقيب الأطباء السابق، ولواء دكتور نهى محمود خليفة مدير طبي بمستشفى الطلبة بالمجمع الطبي بقطاع الخدمات الطبية، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، الدكتور أحمد الموافي مدير إدارة الكلى، والدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي.