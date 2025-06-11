محافظ الدقهلية يؤكد جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية لامتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والمقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية، إلى جانب 17 مدير إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات، ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد على جاهزية واستعداد كافة الجهات المعنية بعملية الامتحانات والالتزام بكل شئ يتعلق بها منذ بدايتها حتى انتهائها، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات نظافة مكثفة بمحيط لجان الامتحانات، والتنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه، مع التواصل الدائم مع غرف العمليات.

كما وجه مرزوق بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل معها على الفور.

وأكد على أهمية المتابعة الميدانية من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، ورفع أي إشغالات أو عوائق، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من المدارس، حفاظًا على الهدوء والانضباط، كما شدد على ضرورة تخصيص أماكن مناسبة ومجهزة لانتظار أولياء الأمور بعيدًا عن محيط اللجان، وتوفير ما يلزم بها من مظلات وفرش ومياه شرب.

وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية بلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة منها 4 لجان خاصة.

وأشار إلى أن المديرية انتهت بالفعل من التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمجالس المحلية، لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، ولتوفير أقصى درجات الأمان والرعاية للطلاب.

وأكد المحافظ أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وأن الدولة بكامل أجهزتها تولي هذه المرحلة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لعبور هذه الفترة بأعلى درجات النجاح والانضباط.