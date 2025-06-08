محافظ الدقهلية: عيادات التأمين الصحي تفتح أبوابها خلال عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن عيادات التأمين الصحي، في كل من، عيادة جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، بفرع شرق الدلتا للتأمين الصحي، تقدم خدماتها الطبية، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين وفي مقدمتها الخدمات الطبية.

وأضاف أن عمل العيادات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك يهدف كذلك لمنع وتخفيف الازدحام الذي ينتج عن غلق العيادات خلال العطلة، وأوضح أن توفير احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم هي الشغل الشاغل للدولة، والجهاز التنفيذي كله يسعى لتوفير احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد رياض مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، أن العيادات تعمل بالتناوب، على أن تعمل عيادة ميت غمر في تخصصات أطفال وباطنة وممارس عام يوم السبت 7 يونيو الجاري، وعيادة جديلة في تخصصات أطفال وباطنة ومسالك وجراحة، يوم الأحد 8 يونيو، وعيادة ابن لقمان تخصصات باطنة، ممارس، قلب، مسالك، عظام، كبد، وجهاز هضمي، أنف وأذن، يوم الإثنين 9 يونيو.