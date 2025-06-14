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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يحضر مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
همت الحسينى

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال زيارته لكلية الحقوق لحضور مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "مسؤولية رئيس الدولة والوزراء في النظم الدستورية المعاصرة"،للباحث احمد سامى الجندى وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب الدكتور شريف خاطر بزيارة اللواء طارق مرزوق، مؤكدًا على التفاعل البناء والمستمر من محافظ الدقهلية الذي يحرص دومًا على الدعم والتواصل الدائم مع جامعة المنصورة، لا سيما متابعة الحراك الأكاديمي والبحثي الذي تشهده الجامعة.

وأكد ‘خاطر ’ أن التعاون بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة في دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تسخير خبراتها الأكاديمية والبحثية لخدمة قضايا المجتمع وتعزيز التكامل بين الجانبين.

و أكد  محافظ الدقهلية، على تقديره للدعوة الكريمة لحضور مناقشة رسالة الدكتوراة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، مشيرا إلى حرصه الدائم على المشاركة في اجتماعات الجامعة وجميع فعالياتها.

وأضاف المحافظ  أنه يذكر في كل المناسبات ويؤكد أن جامعة المنصورة العريقة شريك أساسي والذراع العلمي للمحافظة في العديد من المشروعات وفي جميع القطاعات والمجالات، وأن هناك تعاون دائم بين المحافظة والجامعة، وللجامعة بكوادرها وهيئة تدريسها مكانة خاصة لدينا ونحمل لكم جميعا كل التقدير والاحترام.

وقد ترأس لجنة المناقشة والحكم الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو المجمع العلمي المصري، وعضوية كل من اللواء الدكتور طارق فتح الله خضر أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، والدكتورة بسمة محمد أمين، أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق.

وحضر المناقشة الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، و وكلاء الكلية .

الدقهلية محافظ جامعة المنصوره

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