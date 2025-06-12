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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في إنجاز غير مسبوق .. جامعة المنصورة تفوز بأرفع جوائز جراحة القلب

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

حصل فريق بحثي دولي مشترك من جامعة المنصورة على المركز الأول في مسابقة الفيديوهات الجراحية التعليمية لعام 2025، وفقًا لإعلان الشبكة العالمية لجراحة القلب والصدر (CTSNet)، وذلك ضمن فئة جراحات العيوب الخلقية للقلب.

تُسلّط هذه المسابقة العالمية الضوء على أفضل الفيديوهات التعليمية المتميزة التي تُلهِم وتُطوِّر مهارات جراحي القلب والصدر والفرق الطبية متعددة التخصصات حول العالم.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن فخره بهذا الإنجاز العالمي، مؤكدًا أن ريادة الجامعة في مجالات الطب والجراحة أصبحت سمة مميزة لها، وأضاف أن هذا النجاح يُجسد التميز المهني والعلمي لأعضاء هيئة التدريس، ويُعد ثمرة لشراكاتها المثمرة مع كبار الخبراء الدوليين، مشيدًا بمركز جراحة القلب والصدر، الذي يُعد أول مركز في مصر والشرق الأوسط يدمج بين جراحات القلب المفتوح وجراحات الأوعية الدموية المتقدمة، وأصبح مرجعية إقليمية في إجراء العديد من الجراحات الدقيقة.

وقد وثّق الفيديو الفائز إجراءات جراحية مركبة وغير مسبوقة عالميًّا، تحت عنوان: "إجراء روس: رؤى حول تقنيات وتعديلات متعددة"، وضم الفريق البحثي كُلًّا من: البروفيسور سامح سعيد، رئيس قسم جراحة القلب للعيوب الخلقية للأطفال والبالغين بكلية الطب – جامعة نيويورك، والدكتور محمد سند، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، والدكتور محمد جبر، مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، والدكتور علي مشادي من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور سامح إبراهيم، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب المنصورة، وأساتذة القسم.

يُذكر أن أول عملية في العالم لإعادة بناء الصمام الأورطي والصمام الرئوي باستخدام أنسجة ذاتية من جسم المريضة فقط، دون الاستعانة بأي صمامات صناعية أو بشرية، تمت إجراؤها في المركز من خلال دمج تقنيتَي "روس" و"أوزاكي" بأسلوب مبتكر.

وقد خضعت للعملية مريضة تبلغ من العمر 23 عامًا، وهي الحالة الأولى عالميًّا التي يُعاد فيها بناء مخرجي البطينين الأيمن والأيسر باستخدام الأنسجة الذاتية حصريًّا.

وقد نُشرت منهجية هذه الجراحة ونتائجها في المجلة الأوروبية لجراحة القلب والصدر في عدد يناير 2025، لتُشكّل إضافة نوعية جديدة إلى سجل إنجازات الجامعة الطبية والعلمية.

جدير بالذكر أن الشبكة العالمية لجراحة القلب والصدر (CTSNet) تُعد منصة دولية رائدة تهدف إلى تعزيز التعليم والتطوير المهني في هذا التخصص، من خلال تقديم محتوى علمي عالي الجودة يشمل فيديوهات تعليمية ومقالات وندوات تفاعلية، وتضم الشبكة مجتمعًا عالميًّا من الجراحين والباحثين.

الدقهلية المنصورة جامعة المركز

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