بالكاش مايوه.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها، صورا جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وتألقت رانيا منصور في الصور بإطلالة جذابة لافتة، من امام البحر مرتدية كاش مايوه باللون الروز.

أما من الناحية الجمالية، تركت رانيا منصور شعرها ليتناسب مع إطلالتها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

يذكر أن تألقت الفنانة رانيا منصور في فيلم ريستارت

أبطال فيلم “ريستارت”

فيلم ريستارت من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميكا ، توانا الجوهري ، رانيا منصور ، ميمي جمال تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.