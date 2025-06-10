إنقاذ مريض أصيب بجلطة وشلل بمستشفى المنصورة التخصصي

استقبل مستشفى المنصورة التخصصي مريضا يبلغ من العمر (44 عامًا) يعاني من شلل بالجانب الأيسر من الجسم مع صعوبة في الكلام واعوجاج بالفم بعد ساعة واحدة من حدوث جلطة.

تم استدعاء فريق القسطرة المخية برئاسة الدكتور وسام فتحي والدكتور محمود مؤنس، وبفحص المريض كانت درجة NIHSS (مقياس خطورة السكتة الدماغية) 16درجة مع خذل بالجانب الأيسر (درجة UL 0 ودرجة LL 0).

تم اعطاء المريض حقنة إذابة الجلطة وبانتهاء القسطرة تم رصد تحسن كبير للحالة ، ثم نُقل المريض مباشرة لوحدة القسطرة التداخلية بمستشفى المنصورة التخصصي حيث تمت إزالة الجلطة.

خرج المريض من القسطره بحالة جيدة جدا حيث أظهر الفحص الطبي تحسنا كبيرا في الضعف وكان ‏NIHSS (مقياس خطورة السكتة الدماغية) هو 6 وما زال المريض في تحسن مستمر.

تكون الفريق الطبى من

الدكتور وسام فتحي أستاذ طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية والاطباء محمود مؤنس؛محمد عادل، ماهر سامي؛ ايمان منصور ومحمد عزت.

وطاقم تمريض القسطرة محمد يسري وفني القسطرة حسين ابو بكر.

وباشراف الدكتور فيصل رضوان رئيس قسم القسطرة التداخلية ، الدكتور محمود مؤنس رئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفي، والدكتورة مروة حماد نائب مدير المستشفي، واشراف عام

الدكتور محمد نبيه العربي مدير المستشفى.