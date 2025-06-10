تكليف وزاري.. مديرية عمل الدقهلية تقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي

قدمت قيادات عمالية من مديرية عمل محافظة الدقهلية، برئاسة أحمد رجائي، واجب العزاء إلى أسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، وذلك بتكليف من وزير العمل محمد جبران.

وتوفى البطل الشهيد متأثرًا بإصابته بعد أن هبّ لإنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان، بأن سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسمه وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله.

وكان الوزير جبران قد أكد في عزاء إلى أسرة الشهيد، أنه قدوة لمجتمعه، وضرب المثل في التضحية والفداء، ودعا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه منزلة الشهداء.