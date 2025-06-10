السيطرة على حريق نشب في إحدى الكافتيريات بالدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل كافتيريا نادي اتحاد المنزلة، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة المنزلة بوقوع حريق داخل نادى إتحاد المنزلة .

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة المنزلة الى البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق محدود داخل كافتيريا نادي إتحاد المنزلة الرياضى ، نتيجة حدوث ماس كهربائي.

تمت السيطرة على الحريق واخماده وتبين عدم وجود ثمة خسائر فى الأرواح ووجود بعض الخسائر فى اللوحات الكهربائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.