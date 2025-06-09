إصابة 20 شخصا بالتسمم تناولوا وجبة غذائية بالدقهلية

أصيب 20 شخصا بمحافظة الدقهلية بتسمم غذائي وآلام في البطن وقيئ مستمر نتيجة تناول وجبة غدا بفرح شعبي بقرية نبلية بمركز المنزلة.

تلقت،مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجده بوصول حالات تسمم غذائي وادعاء نزله معويه وأصابه 20 شخص لمستشفى المنزلة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفي وبالفحص وسؤال المصابين تبين أنهم جميعا تناولوا وجبة باحد الأفراح الشعبية وهم: « حسونه الداودي حسن، 40 عاما هاجر محمد السيد أبو حلاوه، 18 عاما ، سميه الهادي السيد ابوحلاوه، 14 عاما ، وصفاء سمير ابراهيم، 33 عاما ، والاء السيد ابوحلاوه،13 عاما ، ورضا الصابري صبري 26 عاما ، وخديجه سمير السيد ابوحلاوه،13 عاما ، وسهام محمود منصور 22عاما، وسمية الداودي حسن علي،15 عاما ، واحمد علي السيد ابوحلاوه 5اعوام وعبدالله محمود رمضان، 9 أعوام ، وعبده الداودي الداودي 26 عاما ، ومحمود محمد منصور،25 عاما ، وطاهر السيد ابوحلاوه ، 27 عاما ،محمد الداودي الداودي،25 عاما ، وفوزي فوزي حسن 30 عاما ، وعمران سمير السيد 16 عاما ، وعلاء الداودي الداودي، 20 عاما ، اسماء مصطفي مصطفي، 20 عاما ، و روميساء الهادي السيد، 17 عاما.

وجميعهم مصابين باسهال وقيء والام بالبطن، وتلقوا العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.