تعرض لصعق كهربائي.. إصابة عامل بحروق في الدقهلية

أصيب عامل بحروق من الدرجة الأولى إثر تعرضه لصعق تيار كهربي داخل مزرعة بقرية الدنابيق بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، من نقطة تأمين مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول عامل مصاب بحروق متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة التعرض لصعق كهربائي.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وبالفحص تبين إصابة "صلاح ا ص "، 27 عاما، عامل ومقيم مركز بيلا محافظة كفر الشيخ مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 35% بالوجه والذراعين والبطن والصدر نتيجة تعرضه للصعق بالتيار الكهربائي

داخل مزرعة الشربينى بقرية الدنابيق.

وتم تحويل المصاب مركز الحروق والتجميل بجامعة المنصورة لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.