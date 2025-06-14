تكريما لبطولته.. محافظ الدقهلية يطلق اسم الشهيد خالد عبد العال على المدرسة الإعدادية بالقرية

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إطلاق اسم شهيد الشهامة البطل خالد محمد شوقي عبد العال ابن قرية مبارك مركز بني عبيد، على المدرسة الإعدادية، إذ ضحى بنفسه من أجل مصر وأهلها، وأكد أن الشهادة منحه من الله يختص بها من أحب من عباده ومنزلة الشهداء مع الأنبياء في أعلى درجات الجنة، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا في سبيل الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، ابن البطل وأفراد من أسرته بمكتبه بديوان عام المحافظة، وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن أوجه التكريم اللائق من جانب كافة مؤسسات الدولة للبطل الشهيد وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الأسرة المصرية، وذلك تخليدا وتكريما لذكراه، والذي انتقل إلى مثواه الأخير، بعدما ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة، وحفاظا على حياة المواطنين.