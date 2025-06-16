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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء مفاجئ من محافظ الدقهلية بشأن أسطوانات البوتاجاز في هذه القرى

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته بقرى مركز دكرنس، سيارات وعربات نقل محملة بأنابيب البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالوزن الرسمي المقرر للأنابيب ومعايرة الأنبوبة، وتم وزن عدد من الأنابيب للتأكد من الإلتزام بالوزن المحدد، وتبين سلامة وزن الأنابيب.

 محافظ الدقهلية..لن اسمح  بالتلاعب في أي شئ يخص المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته المفاجئة لن تتوقف في جميع الأماكن وجميع القطاعات في كافة المجالات، ولن يسمح بالتلاعب في أي شئ يخص المواطنين، وأنه يفحص بنفسه كل شكوى، ويتفقد الأماكن بشخصه ودون علم أحد، للوقوف على الحقائق على الطبيعة، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في كل مكان.

 المحافظ . لا ادخر  جهدا في سبيل ضمان والتأكد من توفير كافة

وأشار المحافظ  إلى أنه لا يدخر جهدا في سبيل ضمان والتأكد من توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين ووصول الخدمة اللائقة إليه حيثما كان وفي جميع المجالات والقطاعات، وذلك كله حرصا على مصالح المواطنين.

الدقهلية محافظ جولة دكرنس

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