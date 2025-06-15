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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع انطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

محافظ الدقهلية يتابع انطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"
محافظ الدقهلية يتابع انطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"
أ ش أ

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد انطلاق فعاليات تدريب الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون والتنسيق مع المحافظة خلال الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل.


وأكد محافظ الدقهلية - خلال الفعاليات - ضرورة دمج التدريب الأكاديمي مع العمل الميداني للتعايش مع التجارب الحياتية علي أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الدورة أهدافها المرجوة في إعداد كوادر قيادية تستطيع العمل في مختلف الظروف، وتكون قادرة على التغيير والتعامل والتفاعل مع الآخرين بالممارسة العملية والعمل الميداني.


وقال المحافط، موجها حديثه للمتدربات، "إن جوهر القيادة هو القدوة، وأنتم المستقبل لتتواصل الأجيال المتعاقبة من القيادات المتميزة والفاعلة"، منوها بأن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" يأتي كأحد النماذج الناجحة التي تعكس توجيهات القيادة السياسية بشأن تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن.


وأضاف: أن محافظة الدقهلية تولي اهتماما بالغا بمثل هذه المبادرات النوعية وتسخر كافة إمكاناتها لدعم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يحقق الأثر المرجو منها، مثمنا جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وفريق العمل القائم على تنفيذ البرنامج.


ويستهدف البرنامج تأهيل مجموعة من السيدات المتميزات من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ومختلف القطاعات الخدمية لإعداد كوادر نسائية قادرة على قيادة التغيير والمشاركة الإيجابية في مختلف مجالات العمل العام والتنفيذي، وذلك من خلال حزمة تدريبية متكاملة تشمل الجوانب الإدارية، والقيادية، ومهارات الاتصال، والعمل الجماعي، وإدارة الأزمات، إلى جانب تنمية الوعي السياسي والاجتماعي والتنموي لدى المتدربات.


وتشهد المرحلة الحالية من البرنامج مشاركة 50 متدربة من خلفيات مهنية ومجتمعية متنوعة في تأكيد واضح على ثراء المحافظة بالكفاءات النسائية الواعدة واستعدادهن لخوض تحديات العمل العام بروح جديدة قائمة على التدريب والتأهيل والمعرفة والالتزام.

محافظ الدقهلية برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية العمل الميداني كوادر نسائية

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