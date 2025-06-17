محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

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هنأ محافظ الدقهلية طارق مرزوق أوائل شهادة إتمام المرحلة الثانية (الشهادة الإعدادية) لإتمام الدراسة الأساسية لعام 2024 / 2025 بالمحافظة تليفونيا.



وأوضح بيان اليوم /الثلاثاء/، أن حقق المركز الأول الطالبة حنين أسامة السعيد عبد الخالق عطية بمجموع 280 درجة بمدرسة فاروق العزازى الإعدادية بإدارة تمى الأمديد وحققت الأول مكرر آية محمد معتز محمد أيوب بنفس المجموع، وبنفس المدرسة وحقق المركز الثالث محمد فيصل أحمد رضوان محمد السعودى بمجموع 279.5 بمدرسة تمى الآمديد للغات وحققت المركز الثالث مكرر هاجر أحمد عوض محمد السيد بمجموع 279.5 بمدرسة عبدالمقصود لطفى الإعدادية بإدارة السنبلاوين التعليمية وحققت المركز الخامس بمجموع 279 درجة .



وهنأ المحافظ فوزى السعيد الددمونى السيد والخامس مكرر دنيا محمد رمضان عباس محمد بنفس المجموع بمدرسة فاروق العزازي الإعدادي وسارة رضا سالم عبدالستار على بمدرسة محمد عبدالعزيز للتعليم الأساسى المشتركة بإدارة تمى الآمديد التعليمية والخامس مكرر حمزه أحمد محمد سعد الدين صبرى بمدرسة الزهراء الإسلامية للغات بإدارة شرق المنصورة التعليمية وعبد الرحمن جلال جابر السيد سعد بمدرسة مصطفى الإتربى الخاصة بإدارة أجا التعليمية والطالبة بحيرة أحمد محمد محمود إبراهيم محمد بمدرسة طناح الإعدادية بنات بإدارة غرب المنصورة التعليمية وجميع المركز الخامس مكرر حصلوا على مجموع 279 درجة .



جدير بالذكر أن إدارة "تمى الآمديد" التعليمية حققت 6 مراكز من بين العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.