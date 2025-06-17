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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع محافظات مجاورة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،   اجتماع اللجنة المختصة بمراجعة وتطبيق الحدود الإدارية بين محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، وذلك في ضوء القرار الجمهوري الصادر في عام 2023 بشأن إعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية بين المحافظات.
جاء ذلك بحضور  محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة،  خالد ابوالخير مدير ادارة التقسيم الإداري،   محمد جلال مدير ادارة الاملاك بالمحافظه ، والمهندسه مها صبري مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظه ، والمهندس مصطفي كمال ممثل مديرية المساحه بالدقهلية،  والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة الجماليه .


 حيث تم خلال الاجتماع استعراض الحدود المشتركة بين محافظة الدقهلية وكل من محافظات
( دمياط – بورسعيد – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – القليوبية) 
وأكد " المحافظ " أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحقيق التوافق الكامل مع ما ورد في القرار الجمهوري، وضمان تطبيق دقيق وعادل للحدود الجديدة بما يحفظ حقوق جميع المواطنين.
وقال "مرزوق"  ( الا يهمنا في الأول والآخر هو مصلحة المواطنين، والتعديلات دي هدفها تحقيق الأفضل ليهم، من حيث سهولة الوصول للخدمات، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهلهم ) .
وأضاف " المحافظ " قائلا أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق الكامل مع الجهات المركزية المختصة، وعلى رأسها هيئة المساحة، لتطبيق التعديلات على أرض الواقع بما يتفق مع الأطر القانونية والميدانية المعتمدة.
ووجه "محافظ الدقهلية " الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية خاصة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وتنظيم العمل الإداري والخدمي داخل القرى والمدن الحدودية.

الدقهلية محاقظ اجتماع

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