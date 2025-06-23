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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يدشن مبادرة "نظافة محافظتنا... أكيد مسؤوليتنا" لرفع الوعي البيئي

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مبادرة التوعية البيئية الموسعة تحت شعار "نظافة محافظتنا...أكيد مسئوليتنا" وذلك في إطار جهود محافظة الدقهلية لرفع وتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة النظافة العامة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مشاركة موسعة من مختلف القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية.

وضع الحلول والإجراءات الموضوعية لإرساء وعي مجتمعي 

حيث  أكد المحافظ أن لقاءنا اليوم جميعا لوضع الحلول والإجراءات الموضوعية لإرساء وعي مجتمعي وهذه أولوية أولى لنا جميعا، مضيفا أن شعب الدقهلية قادر على مواجهة التحديات، التي تفرض علينا الالتفاف حول قيادتنا السياسية خاصة في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة، وأكد أن المبادرة تمثل انطلاقة حقيقية نحو خلق وعي مجتمعي بقضية النظافة العامة وحتمية التعاون والتنسيق للعمل الجاد لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مؤكدا أن النظافة ليست مسؤولية الأجهزة التنفيذية فقط، بل واجب وطني مشترك بين الدولة والمواطن.

 المبادرة تستهدف رفع الوعي البيئي

وأضاف المحافظ  أن المبادرة تستهدف رفع الوعي البيئي لدى المواطنين من خلال التثقيف والتوعية والعمل الميداني، مشيدًا بجهود الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، في الإعداد والتنظيم والمتابعة التنفيذية لبنود المبادرة من قبل كافة الجهات المشاركة، كما وجه الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والمعنية بالتوعية المجتمعية ونشر الثقافة البيئية.

وأكد المحافظ  على ضرورة الاستمرار في التحرك الميداني في منظومة النظافة من قبل الجهاز التنفيذي الذي يعمل على قدم وساق، ولابد من المتابعة اليومية، مشيرا إلى أنه يتفقد مختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى كل يوم والتواصل المباشر مع المواطنين، للعمل على الوصول إلى أعلى مستوى من النظافة بكافة المناطق، وأكد أن محافظة الدقهلية ستظل دائمًا نموذجًا للوعي البيئي والعمل الجماعي، داعيًا الجميع للمشاركة الفعالة ونشر هذه الثقافة في كل بيت وشارع ومؤسسة لتحقق المبادرة أهدافها المرجوة نحو بيئة نظيقة.

و قال  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منذ البداية هي رفع مستوى الوعي البيئي والقضاء على إلقاء المخلفات في غير أماكنها المخصصة ومشاركة كافة الجهات في الحملة التوعوية، واستعرض الدكتور توفيق الخشن قائد فريق عمل مشروع تنفية مياه مصرف كيتشنر، تصورا لحملة التوعية وتثقيف المجتمع حول أهمية التخلص السليم والآمن من المخلفات من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وقدم المهندس شريف عنتر رئيس مجلس إدارة شركة GT4 للبرمجيات شرح لتطبيق تم إعداده لاستقبال شكاوى المواطنين بوجود قمامة بمكان ما، ليقوم المسئول بحل المشكلة والرد على الشكاوى بالصور، من خلال الرابط التالي:
https://services-dk.com/qemama/
حضر تدشين المبادرة وكلاء الوزارات ومديرو مديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والري، والتربية والتعليم، والثقافة، والزراعة، والأوقاف، وقطاع المعاهد الأزهرية، وممثلو الكنيسة، والوعظ والإرشاد الديني والزراعي، ومسؤولو التوعية بالمدارس والإدارات الشبابية، والرائدات الريفيات، ومسؤولي الأنشطة الثقافية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى مسؤولي الازمات والكوارث بالمديريات الخدمية وقطاعات المرافق والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة

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