للإسراع في تشغيلها.. محافظ الدقهلية يتفقد محطة مياه بمركز بلقاس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محطة مياه الشرب بابو عرصه بمركز بلقاس للوقوف على سير الأعمال في التوسعات الجارية بالمحطة، حرصا على توفير المياه للمواطنين في مركز بلقاس والقرى والمراكز المجاوره.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال الجارية في توسعات المحطة بمواعيد محددة، وسرعة الإنجاز والانتهاء منها في أقرب وقت ودون تأخير، لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمركز نبروه والقرى المستفيدة

وقرر محافظ الدقهلية عقد اجتماع غدا مع مسئولي الشركة المنفذة ومسئولي هيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمناقشة سبل الانتهاء من نسبة الأعمال المتبقية التي تبلغ 7% وتذليل العقبات للانتهاء من أعمال توسعات المحطة التي تنتج 102 متر مكعب يوميا بعد تشغيل التوسعات.

وتفقد الأعمال الجارية في توسعات المحطة التي تمت بنسبة تنفيذ حوالي 93% ووعد بسرعة الانتهاء من أعمال المحطة وتشغيلها في القريب العاجل.