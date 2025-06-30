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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عددًا من الشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة، مرورًا بمنطقة عزبة الصفيح"مدينة النهضة"، وصولًا إلى قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة حيث تفقد شوارع القرية والمدرسة الابتدائية بها والتقي بالمواطنين .

وخلال الجولة، تابع المحافظ، الحالة العامة بالشارع من حيث النظافة ورفع الإشغالات، كما اطمأن على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين بالمناطق التي شملت الجولة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم،حول مستوي الخدمات المقدمة لهم موضحا أهمية التواصل المباشر معهم للوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

وأكد "مرزوق" خلال جولته على أهمية الالتزام التام برفع مستوى النظافة العامة، والتعامل الحاسم مع أي مظاهر للعشوائية أو الإشغالات المخالفة، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو أساس تقييم الأداء، وأن المواطن لن يرضى إلا بما يليق به من خدمات تستحقها محافظة بحجم وقيمة الدقهلية.

كما وجه القيادات التنفيذية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة اليومية للمرافق والخدمات، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

الدقهلية محافظ المنصوره سلامون

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