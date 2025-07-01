محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية زيان ببلقاس

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولاته الميدانية ، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بقرية زيان ببلقاس، التابعة لإدارة جمصه الصحية، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وأكد على الالتزام بمواعيد الحضور للاطقم الطبية والتمريض لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام الوحدة المختلفة، واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، وتحدث مع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، كما التقى بالفريق الطبي والإداري بالمركز، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم.

وشدد المحافظ على أهمية تقديم خدمة طبية لائقة ومتكاملة للمواطنين بالقرى، والعمل على تيسير سبل العلاج والمتابعة الدورية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، خاصة في المناطق الريفية، لضمان الحصول على الرعاية الصحية بشكل متكامل.