محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمخابز طلخا ويستمع لمطالب المواطنين

تابع محافظ الدقهلية طارق مرزوق ، خلال جولة تفقدية اليوم ، سير العمل بعدد من المخابز بمركز طلخا للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من أوزان رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات وعدم تجميع البطاقات وذلك في إطار جولاته اليومية المفاجئة في مختلف القطاعات.



وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة ومركز طلخا والتقى بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم مطالبهم ، كما كلف وكيل وزارة التموين المحاسب علي حسن باصدار ترخيص لفرن جديد بقرية كفر الطويلة لتخفيف الازدحام عن المخبز الوحيد الكائن بالقرية.



كما تفقد محافظ الدقهلية مخبز قرية بطره وتأكد من مطابقة وزن الرغيف ووجه بتحسين جودة رغيف الخبز ، كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع المراكز والمدن والقرى للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والوزن المحدد ومنع أي شكل من أشكال تجميع البطاقات التموينية.



وتفقد المحافظ أيضا شوارع هذه القرى للوقوف على مستوى النظافة العامة فيها وأبدى رضاءه عنها وكلف رئيس مركز ومدينة طلخا بزيادة عدد جرارات جمع القمامة بقرية كفر الطويلة لزيادة القدرة الاستيعابية لكميات القمامة المتولدة أولا بأول.