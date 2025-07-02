محافظ الدقهلية يطمئن على مصابي حادث سير بمدينة بلقاس

اطمأن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على مصابى حادث تصادم بين توكتوك ودراجة نارية بمدينة بلقاس، وذلك أثناء جولته التفقدية بالمدينة.

ووجَّه بسرعة استدعاء سيارة الإسعاف لإنقاذ المصابين، وحرص على البقاء بموقع الحادث لحين وصول الإسعاف واطمأن بنفسه على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ خلال تواجده أن أرواح المواطنين وسلامتهم أولوية قصوى، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد المرور لتجنب مثل هذه الحوادث، وتأتي هذه اللفتة في إطار سلسلة من الجهود الميدانية التي يبذلها المحافظ لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.