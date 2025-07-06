محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دميرة للصحة النفسية ويحيل مديرتها للتحقيق

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستشفى دميرة للصحة النفسية للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

ولاحظ المحافظ عدم تواجد مديرة المستشفى حتى الساعة التاسعة والربع صباحًا، إلى جانب غياب عدد من الأطباء، رغم تواجد عدد كبير من المرضى بالمستشفى.

وعلى الفور قرر المحافظ إحالة مديرة المستشفى للتحقيق العاجل، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، خاصةً في المؤسسات الخدمية التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

وكلف اللواء طارق مرزوق، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشكيل لجنة من مديرية الصحة للمرور على المستشفى، التي انتقلت على الفور، وكلف بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من انتظام سير العمل وجودة الرعاية المقدمة للمرضى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين والمقصرين.

كما التقى المحافظ بعدد من المترددين على المستشفى واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، وشدد على أهمية حسن معاملة المرضى وذويهم، والارتقاء المستمر بالخدمة الصحية، والالتزام الكامل من جميع أفراد الطاقم الطبي والإداري.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا بالغا مشددًا على أن الالتزام والانضباط والرقابة المستمرة هي الركائز الأساسية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن.