محافظ الدقهلية يتفقد سيارة توزيع أنابيب بوتاجاز لمتابعة الالتزام بالأوزان

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سيارة لتوزيع أنابيب البوتاجاز، حيث تابع أعمال التوزيع ميدانيًا، وقام بالتفتيش بنفسه على أوزان الأنابيب ومعايرتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

واكد محافظ الدقهلية من التزام السيارة بالأوزان القانونية للأنابيب، وأن مصدر التعبئة هي محطة طلخا لتعبئة البوتاجاز، وشدد على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية دون أي تلاعب أو تقصير، مشيراً أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يخالف المعايير أو يستغل احتياجات المواطنين.

كما وجه لوكيل وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش والرقابة المستمرة على مستودعات التوزيع ومنافذ البيع، لضمان توافر الأسطوانات بالكميات المطلوبة وبالسعر الرسمي المقرر، ومتابعة شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو تجاوزات بشكل فوري.