محافظ الدقهلية يقرر إحالة 189 محضرًا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

قرر محافظ الدقهلية طارق مرزوق، إحالة 189 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها، مؤكدا استمرار حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين.



جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم شنها على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.



وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 130 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتحرير 59 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، لافتًا إلى أن تلك المخالفات شملت في مجال المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن وعدم وجود قائمة بيانات وعدم وجود سجل تفتيش وتوقف عن الإنتاج وتصرف في دقيق وعدم وجود بون صرف عدم نظافة أدوات العجين.



وفي مجال الرقابة على الأسواق، شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهاده صحية وذبح خارج السلخانة وبيع بأكثر من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر.



كما تمكنت الرقابة التموينية من ضبط 4 طن ملح طعام مجهول المصدر وضبط 400 كجم ذرة اصفر بدون فواتير وضبط 20 جركن نترات بدون فواتير و200 كجم مخلل مجهول المصدر و50 كجم لحم بلدي ذبح خارج السلخانة.

