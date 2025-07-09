محافظ الدقهلية: مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة مشروع حضاري للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

قال محافظ الدقهلية طارق مرزوق إن مشروع مساكن أبراج الجلاء بمدينة المنصورة يعد مشروعًا حضاريًا تم تنفيذه للارتقاء بمستوى السكن والمعيشة للمواطن؛ بناءً على توجيهات القيادة السياسية.



جاء خلال جولة المحافظ التفقدية بمنطقة مساكن أبراج الجلاء في مدينة المنصورة؛ لمتابعة الحالة العامة والنظافة بالمنطقة وبمحيط العمارات السكنية ومدى توفر الخدمات وتفقد المصاعد التي تم الانتهاء من تركيبها.



وأضاف مرزوق أن هذا المشروع يأتي تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، مشيرًا إلى أن توفير احتياجات ومطالب المواطنين الهدف الرئيسي لجميع العاملين بالمحافظة.



والتقى المحافظ، خلال جولته، عددًا من المواطنين من قاطني الوحدات السكنية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم ، مؤكدًا حرصه على تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة سكنية آمنة وملائمة لهم.



وشدد على أهمية التعاون المجتمعي للحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير، موضحا أن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المواطن وتلبية احتياجاته في مختلف المجالات.

