صحة الدقهلية : فتح باب التقديم بمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنات)..السبت

اعتمد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025–2026 بمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنات) التابعة للمديرية وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتأهيل كوادر التمريض ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة.



وأعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية أن التقديم يبدأ اعتبارا من السبت 12 يوليو 2025 ويستمر حتى نهاية يوم عمل الأربعاء 23 يوليو 2025 بجميع مدارس التمريض بالمحافظة على أن يكون القبول طبقا للتوزيع الجغرافي لكل مدرسة .. وأكدت الإدارة أن المفاضلة بين المتقدمات ستتم وفقا لأعلى المجاميع في الشهادة الإعدادية .



واوضحت المديريه - في بيان - أن الطالبات الحاصلات علي مجموع 270 درجه حتي 280 درجه تاريخ التقديم يومي 12/13 يوليو 2025 ومجموع 259.5 درجه حتي 269.5 درجه يومي 14/15 يوليو ومجموع 249 حتي 259 يومي 16/17 يوليو ومجموع 238.5 حتي 248.5 يومي 19/20 يوليو ومجموع 228 حتي 238 درجه يومي 21/22 يوليو ويوم 23 يوليو للمتخلفات عن التقديم وباقي المجاميع .. مشددة على ضرورة التزام الطالبات بالشروط والتعليمات المعلنة بكل مدرسة والتقدم في النطاق الجغرافي التابع لها فقط .



ويأتي فتح باب القبول للمدارس الفنية للتمريض ضمن جهود المديرية لتوفير فرص تعليم فني متخصص، وإعداد جيل جديد من الممرضات المؤهلات لخدمة القطاع الصحي في المستشفيات والوحدات التابعة لصحة الدقهلية.