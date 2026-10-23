الأهلي يقرر مضاعفة العقوبات على اللاعبين طوال الموسم

كشف الإعلامي أمير هشام عن اتجاه النادي الأهلي نحو مضاعفة العقوبات المالية المفروضة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعي الإدارة لفرض مزيد من الانضباط ومواجهة أي تقصير، خلال الموسم الجاري.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن إدارة الأهلي قررت تشديد لائحة العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية، بعد الأداء الذي قدمه الفريق مؤخرا.

وأوضح أن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أبلغ اللاعبين بالقرار خلال الجلسة التي عقدها معهم اليوم، والتي شهدت التأكيد على ضرورة تحمل المسؤولية والالتزام بتعليمات الجهاز الفني والإداري، والعمل على تحسين مستوى الأداء خلال المباريات المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل رغبة إدارة الأهلي في وضع حد لأي تراجع في الالتزام أو الأداء، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبر من جميع اللاعبين، بما يتناسب مع طموحات النادي والمنافسة على البطولات.