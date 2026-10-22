بحوزتهم أسلحة نارية.. الداخلية تكشف حقيقة ممارسة شخصين لأعمال البلطجة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يحملان أسلحة نارية بممارسة أعمال البلطجة وتهديد إحدى أقاربهما والتعدى على طفل وإحداث إصابته بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصور (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج) ، وتم بإرشادهما ضبط (2 بندقية خرطوش "الظاهرتين بالصور") ، وبمواجهتهما إعترفا أن الصورة المشار إليها "قديمة" إبان تواجدهما بأحد أفراح العائلة، ونفيا تهديدهما لإحدى أقاربهما أو التعدى على طفل وإحداث إصابته ، وأضافا بحدوث مشاجرة بينهما وبين أحد أقاربهما (عامل) قاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب ومحرر بشأنها محضر بتاريخ 13/ الجارى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





