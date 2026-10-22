تجديد الثقة في المهندس محمود تمام أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن

أعرب المهندس محمود تمام عن اعتزازه بتجديد الثقة فيه أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب المزيد من العمل والعطاء، وبذل الجهود لتعزيز دور الحزب في خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.

وتوجه المهندس محمود تمام بخالص التقدير إلى قيادات حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري، وكافة أعضاء الأمانة، مثمنًا جهودهم في دعم العمل الحزبي وتعزيز دوره في المجتمع.

مواصلة العمل بروح الفريق الواحد

وأكد تمام، في تصريحات له اليوم، حرصه على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز فاعلية العمل الجماهيري بما يسهم في ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم إلى جهود ملموسة على أرض الواقع.

تضافر الجهود الوطنية والحزبية لدعم القيادة السياسية

وشدد على أن العمل العام تكليف قبل أن يكون تشريفًا، وأن المسؤولية الحقيقية تتمثل في الإخلاص في الأداء واستمرار العطاء، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الوطنية والحزبية لدعم القيادة السياسية في مواصلة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري ويحافظ على أمن الوطن واستقراره.

وأكد المهندس محمود تمام تطلعه إلى الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف الحزب، وتعزيز حضوره الجماهيري، وترسيخ دوره في خدمة المواطنين، انطلاقًا من إيمانه بأن خدمة الوطن واجب وطني مستمر، وأن رفعة مصر وتقدمها يظلان الهدف الأسمى لكل جهد وعمل مخلص.