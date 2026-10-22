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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يدعو إلى بحث إطلاق عملية بحرية في البحر الأسود عقب هجمات على سفن تجارية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
أ ش أ

 دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى بحث نشر عملية بحرية في البحر الأسود، وذلك عقب الهجمات الدامية الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية مدنية، مطالبًا بتعزيز أمن الملاحة البحرية وتكثيف الدعم لرومانيا وبلغاريا لرصد الطائرات المسيرة المعادية وتتبعها.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار اعتمدوه اليوم الخميس بأغلبية 432 صوتًا مقابل 52 صوتًا، فيما امتنع 88 عضوًا عن التصويت، الهجمات الدامية الأخيرة قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا، فضلًا عن الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني.

وأشاد النواب بالجهود السريعة التي بذلتها خدمات الإنقاذ البحري وشرطة الحدود في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب السفن التجارية العابرة، لمساعدة السفن المتضررة.

كما حثوا بلغاريا على التوقف عن تأخير مشاركتها في المبادرة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمكافحة الطائرات المسيرة، والمعروفة باسم «قدرات الدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية منخفضة الارتفاع».

وأكد القرار ضرورة أن ينظر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في إمكانية نشر عملية بحرية تابعة للاتحاد في البحر الأسود، مشددًا على أن حرية الملاحة والأمن البحري يمثلان جزءًا من تأمين الجناح الشرقي لحلف الناتو ومنطقة البحر الأسود ودلتا نهر الدانوب.

ودعا النواب حلف الناتو أيضًا إلى دراسة إطلاق مبادرة خاصة بالبحر الأسود، استنادًا إلى المناقشات الجارية بشأن إمكانية إنشاء مبادرة «حارس البحر الأسود»، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين بلغاريا ورومانيا وتركيا.

ودعا القرار دول الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع حلف الناتو، إلى دعم بلغاريا ورومانيا في الكشف المبكر عن الطائرات المسيرة المعادية التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأسود وتتبعها.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بالتسريع في تفعيل مبادرة إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود، بهدف تعزيز السلامة والأمن البحريين، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية والبيئة البحرية.

وحث النواب على استخدام الأموال غير المنفقة في إطار أداة "العمل الأمني من أجل أوروبا" لمساعدة رومانيا وبلغاريا على مواجهة هذه التحديات، مشددين على ضرورة أن تراعي الميزانية الأوروبية طويلة الأجل المقبلة مجموعة واسعة من الاحتياجات الأمنية والدفاعية، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بمنطقة البحر الأسود.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعزيز حماية مشروعات كابلات الاتصالات البحرية ونقل الكهرباء ونقل البيانات الجاري تنفيذها، وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة التهديدات، وذلك من خلال تكثيف المراقبة البحرية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة.

البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي البحر الأسود

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