البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحويثين، بجناحيها السياسي والعسكري وقياداتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، مطالبًا بتفكيك جميع قنوات تمويل الجماعة وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، إلى جانب الجهات التي تسهّل أنشطتها.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار اعتمدوه اليوم الخميس، الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة غير المسبوقة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، فضلًا عن هجومهم العسكري في اليمن، واصفين هذه الهجمات بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار القرار إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والنازحين المدنيين في اليمن، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما أدان الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على إسرائيل والإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن تضامنه مع حكومة المملكة العربية السعودية، ودعمه للحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدًا التزامه بأمن البلدين وسيادتهما وسلامة أراضيهما.

وطالب النواب، الحوثيين بوقف جميع الأعمال العدائية فورًا، داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي طموحات للسيطرة على أراضٍ.

كما أدان البرلمان بشدة الدور الذي يؤديه النظام الإيراني في زعزعة الاستقرار، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة واستقرارها، ومشيرًا إلى تقديم إيران الأسلحة والتكنولوجيا الصاروخية وتكنولوجيا الطائرات المسيرة والتدريب والتمويل للحوثيين.

وأدان كذلك التنسيق بين الحوثيين وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران، مؤكدًا أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريح أفرادها.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون على السعودية، وهجماتهم على البنية التحتية للطاقة والسفن التجارية في مضيق باب المندب.

وأعربوا عن بالغ القلق إزاء التداعيات التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي نتيجة الاضطرابات المتزامنة في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بما يضر بالأسر والشركات الأوروبية والقدرة التنافسية للاتحاد.

وشدد القرار على الدور الحيوي الذي تؤديه عملية «أسبيدس» البحرية الدفاعية التابعة للاتحاد الأوروبي في حماية الأمن البحري، ورحب بتوسيع نطاق تفويضها، داعيًا الدول الأعضاء إلى تزويدها بمزيد من الأصول البحرية والجوية المجهزة على النحو المناسب.

كما دعا النواب إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في منطقة الخليج، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمملكة المتحدة لتوفير الدعم في مجال الدفاع الجوي بالمنطقة.

وفي ختام القرار، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، الذي تفاقم بسبب تجدد القتال، داعين الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته للبلاد، بما في ذلك من خلال أداة «أوروبا العالمية» المرتقب إطلاقها.