قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.6 تريليون جنيه.. الرئيس السيسي يسأل الوزير عن مديونية البترول
"سنتكوم": مرور 100 يوم على استئناف الحصار البحري الأمريكي ضد إيران
الرئيس السيسي: كنت بقول لرئيس وزراء الإخوان قولوا للناس إنكم مش قادرين جبتوها على الأرض
محمد صلاح يسجل ويصنع.. طرابزون سبور يهزم هارتس الاسكتلندي 2-0 بدوري المؤتمر الأوروبي
الرئيس السيسي: لا بد من نظام قوي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة
الرئيس السيسي: أزمة الطاقة مرتبطة بتوفير التمويل.. والدولة أمام تحدي «بكام ومنين؟»
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين
الرئيس السيسي: إنشاء محطات الكهرباء وحده لا يكفي.. وتأهيل الشبكة له تكلفة
مدبولي: منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في غضون شهرين
الرئيس السيسي: لازم المواطن يعرف حقيقة تكلفة توفير الطاقة «بكام ومنين؟»
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس «لجنة المقاومة الشعبية» في خان يونس
دينزا Z9 GT موديل 2026 الكهربائية.. بمدى يتخطى 1000 كم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
أ ش أ

دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحويثين، بجناحيها السياسي والعسكري وقياداتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، مطالبًا بتفكيك جميع قنوات تمويل الجماعة وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، إلى جانب الجهات التي تسهّل أنشطتها.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار اعتمدوه اليوم الخميس، الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة غير المسبوقة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، فضلًا عن هجومهم العسكري في اليمن، واصفين هذه الهجمات بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار القرار إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والنازحين المدنيين في اليمن، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما أدان الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على إسرائيل والإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن تضامنه مع حكومة المملكة العربية السعودية، ودعمه للحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدًا التزامه بأمن البلدين وسيادتهما وسلامة أراضيهما.

وطالب النواب، الحوثيين بوقف جميع الأعمال العدائية فورًا، داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي طموحات للسيطرة على أراضٍ.

كما أدان البرلمان بشدة الدور الذي يؤديه النظام الإيراني في زعزعة الاستقرار، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة واستقرارها، ومشيرًا إلى تقديم إيران الأسلحة والتكنولوجيا الصاروخية وتكنولوجيا الطائرات المسيرة والتدريب والتمويل للحوثيين.

وأدان كذلك التنسيق بين الحوثيين وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران، مؤكدًا أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريح أفرادها.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون على السعودية، وهجماتهم على البنية التحتية للطاقة والسفن التجارية في مضيق باب المندب.

وأعربوا عن بالغ القلق إزاء التداعيات التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي نتيجة الاضطرابات المتزامنة في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بما يضر بالأسر والشركات الأوروبية والقدرة التنافسية للاتحاد.

وشدد القرار على الدور الحيوي الذي تؤديه عملية «أسبيدس» البحرية الدفاعية التابعة للاتحاد الأوروبي في حماية الأمن البحري، ورحب بتوسيع نطاق تفويضها، داعيًا الدول الأعضاء إلى تزويدها بمزيد من الأصول البحرية والجوية المجهزة على النحو المناسب.

كما دعا النواب إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في منطقة الخليج، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمملكة المتحدة لتوفير الدعم في مجال الدفاع الجوي بالمنطقة.

وفي ختام القرار، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، الذي تفاقم بسبب تجدد القتال، داعين الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته للبلاد، بما في ذلك من خلال أداة «أوروبا العالمية» المرتقب إطلاقها.

البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي الحويثين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

حالة الطقس

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: دبرنا 7 مليارات دولار لشركات الغاز الأجانب خلال عامين

إلهام شاهين

ناقد فني: تصريحات إلهام شاهين في مهرجان الجونة اجتزئت بهدف إثارة الجدل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: تقلبات أسعار البترول تفرض تحديات إضافية على موازنة الدولة

بالصور

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد