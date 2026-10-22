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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي خلال منتدى مصر حول أهمية الوعي تؤكد النظرة الثاقبة للمخاطر الراهنة

نائبة عبير عطا الله
نائبة عبير عطا الله
أ ش أ

ثمنت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، مضمون الرسائل التي يبعث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات منتدى مصر 2026، مؤكدة أن هذه الرسائل تؤكد النظرة الثاقبة من القيادة السياسية للمخاطر والتحديات التي تحاك بنا من كل جانب بضرورة الوعي المجتمعي.

وقالت النائبة عبير- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الدولة المصرية تحاك بها المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية، مشددة على أن أساليب المواجهة تقوم بالأساس على وعي المواطنين.

وأضافت أن مناقشات المنتدى تعد فرصة حقيقية لمزيد من الوعي المجتمعي باعتباره منبراً لمختلف الآراء والحوارات، مشيرة إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار بشأن مختلف التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، بما يتيح مساحة للنقاش الواعي وطرح الحلول العملية، ويسهم في تقريب وجهات النظر وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية الوطنية.

وشددت على أن أهمية المنتدى لا تتوقف عند مناقشة القضايا المطروحة، وإنما تمتد إلى تعزيز الوعي بحجم التحديات والفرص المتاحة، وتحويل الحوار إلى رؤى ومقترحات قابلة للتطبيق، مؤكدة أن المجتمعات الأكثر وعياً هي الأقدر على مواجهة الشائعات والتعامل مع المتغيرات وصناعة مستقبل قائم على المعرفة والمشاركة.

ولفتت إلى أن بناء الوعي المجتمعي يمثل إحدى أهم ركائز حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، مشددة على أن مواجهة التحديات الراهنة لم تعد تقتصر على الحلول التقليدية، بل أصبحت تتطلب الاستثمار في وعي الإنسان وقدرته على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة.

وأكدت النائبة عبير عطا الله، أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معارك البناء والتنمية، وأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن يبدأ ببناء عقل قادر على التفكير، ومواطن يمتلك المعرفة والقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة، بما يعزز تماسك المجتمع ويدعم مسيرة التنمية.

النائبة الدكتورة عبير عطا الله عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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