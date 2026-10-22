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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر 2026 يعكس رؤية شاملة للتنمية ويضع احتياجات المواطن في صدارة الأولويات

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لمناقشة القضايا الوطنية من منظور شامل، يجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات المنتدى تعكس أهمية المصارحة بالتحديات، وترتيب الأولويات، وتوجيه الجهود نحو حلول عملية تحقق نتائج ملموسة في حياة المواطنين. 

وأضاف أن قيمة المنتدى تكمن في ربط النقاشات العامة بواقع المجتمع وتطلعاته، بما يدعم بناء سياسات أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح ناصر أن تنوع الموضوعات المطروحة خلال جلسات المنتدى، من الإسكان والنقل إلى الاقتصاد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، يعكس إدراكًا لطبيعة التحديات المتداخلة التي تواجه المواطن المصري، والتي لا يمكن التعامل معها من خلال حلول منفصلة أو مؤقتة، وإنما تتطلب رؤية متكاملة توازن بين الإمكانات المتاحة والاحتياجات المتزايدة. 

وأكد أن أهمية هذه المناقشات تتمثل في فتح المجال أمام تقييم السياسات القائمة، وتحديد الأولويات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.

إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس للحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار يعكس أهمية تنويع الحلول المطروحة أمام المواطنين، وعدم قصر التعامل مع أزمة السكن على نموذج واحد، لافتًا إلى أن توفير بدائل سكنية مناسبة لمختلف الفئات الاقتصادية يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الحياة. 

آليات تنفيذ واضحة تراعي احتياجات المستفيدين

وشدد على أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بآليات تنفيذ واضحة تراعي احتياجات المستفيدين، وتضمن توافر الخدمات الأساسية، وتحقق التوازن بين تكلفة المشروعات والقدرة الاقتصادية للمواطنين.

 تعظيم أثر السياسات والمشروعات على حياة المواطنين

واختتم ناصر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مناقشة التحديات إلى تعظيم أثر السياسات والمشروعات على حياة المواطنين، بحيث تنعكس جهود التنمية بصورة مباشرة على مستوى الخدمات، وفرص العمل، وتوافر السكن الملائم، وتخفيف الأعباء المعيشية. 

وأوضح أن بناء مستقبل أكثر استدامة يتطلب استمرار الحوار حول الأولويات الوطنية، والاستفادة من مخرجات المنتدى في دعم قرارات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع، مؤكدًا أن المواطن يظل المستهدف الأول من كل جهود التنمية والإصلاح.

منتدى مصر 2026 احتياجات المواطن مجلس الشيوخ

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