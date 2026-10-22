جيهان شاهين: منتدى مصر 2026 يعزز الحوار حول أولويات المواطن ويترجم تحديات المجتمع إلى فرص للتنمية

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يعكس توجهًا نحو تعزيز الحوار حول القضايا الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، من خلال مناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بصورة متكاملة، وطرح رؤى تستهدف تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع. وأوضحت أن أهمية المنتدى تنبع من التركيز على الإنسان باعتباره الغاية الأساسية لخطط التنمية، وأن نجاح السياسات العامة يرتبط بمدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين.

جلسات المنتدى تفتح ملفات المواطن اليومية



وقالت شاهين إن تنوع جلسات المنتدى، وما تتناوله من قضايا الإسكان والنقل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد، يعكس إدراكًا لترابط التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وأن التعامل معها يتطلب حلولًا متكاملة تتجاوز معالجة كل ملف بمعزل عن الآخر. وأضافت أن مناقشة هذه القضايا تتيح فرصة لتقييم ما تحقق، وتحديد الأولويات المقبلة، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة للوصول إلى سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الرسائل التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المنتدى، ومن بينها توجيه الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار، تبرز أهمية البحث عن بدائل متنوعة للتعامل مع احتياجات المواطنين، خاصة في ملف الإسكان، بما يراعي اختلاف الظروف الاقتصادية للأسر. وشددت على أن توفير السكن الملائم، إلى جانب تطوير خدمات النقل والبنية التحتية، يمثل جزءًا أساسيًا من تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء اليومية.

واختتمت النائبة جيهان شاهين بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي رؤية تنموية هو انعكاس نتائجها على حياة المواطن، سواء في مستوى الخدمات أو فرص العمل أو توافر السكن الملائم والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة لطرح الأفكار ومناقشة التحديات وتبادل الرؤى بشأن مستقبل التنمية في مصر. وأكدت ضرورة استمرار الاهتمام بمطالب المواطنين وجعلها جزءًا أصيلًا من عملية صنع القرار، بما يدعم تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.