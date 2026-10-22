القبض على شخص هدد جاره بسلاح أبيض بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بتهديد زوجها بإستخدام سلاح أبيض ومنعه من الخروج من مسكنه بدمياط.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) وتبين وجود خلافات جيرة بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وزوجها قام على إثرها المذكور بمنعه من الخروج من منزله وتهديده بسلاح أبيض.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) وتم بإرشاده ضبط (2 سلاح أبيض "أحدهما المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 8/ الجارى لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





